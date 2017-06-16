Н.Назарбаев встретился с лауреатами Нобелевской премии

Глава государства поприветствовал участников круглого стола и поблагодарил их за участие в 10-м Астанинском экономическом форуме.

- Встречи с экспертами очень важны и всегда интересны. Особенно сейчас, когда проходят важные изменения в мире, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев, отметив быстрый темп глобального технологического развития, подчеркнул актуальность тематики международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

- Благодаря выставке, Казахстан относительно развития новейших технологий находится в центре мирового внимания. С их развитием мы начинаем замечать, как революционно меняется окружающий нас мир. Такие технологии, как электромобили, беспилотный транспорт, нанотехнологии, а также новые виды энергии мы считали футуристическими. Сейчас это реальность, - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев остановился на актуальных вопросах международной повестки дня, влияющих на прогресс, и отметил необходимость консолидации усилий в решении глобальных проблем.

- Последние новости о выходе США из Парижского соглашения, ситуация вокруг Катара усложняют устойчивое развитие. Экологические проблемы, процессы деглобализации, миграционные потоки, патернализм в разных странах мешают торговле, взаимоотношениям и интеграции, - сказал Глава государства.

В ходе встречи с докладами выступили А.Квасьневский, С.Месич, С.Тимашев, Р.Чунг, Д.Френкель, А.Спицын, Д.Даокуи Ли, И.Саконг, П.Тичанский, Д.Перкинс, Д.Гарольд, Н.Талеб, Х.Бюркнер.

В завершение Президент Казахстана поблагодарил участников круглого стола за содержательную беседу и предложил им продолжить обсуждение актуальных вопросов в ходе работы Астанинского экономического форума.

Источник: Акорда