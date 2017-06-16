Б.Сагинтаев провел ряд встреч в рамках АЭФ

Глава Правительства провел встречу с представителями «McKinsey & Company» по вопросам цифровизации экономики и внедрения цифровых технологий в финансовом секторе, металлургической и горнодобывающей промышленностях.

Особое внимание было уделено обсуждению проекта государственной программы «Цифровой Казахстан», разрабатываемой в рамках Модернизации 3.0.

Кроме того, Б. Сагинтаев обсудил с председателем «JPMorgan Chase» Джейкобом Френкелем вопросы финансового сектора.

Ключевой темой разговора стали вопросы сотрудничества в финансовом секторе, а также финансовые механизмы, необходимые для обеспечения устойчивого темпа экономического роста.

Также Премьер-Министр РК с председателем «The Boston Consulting Group» Ханс-Полом Бюркнером обсудил Стратегический план развития Казахстана.

В ходе встречи обсуждены вопросы диверсификации и цифровизации экономики в рамках проекта Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года. Также были рассмотрены вопросы развития частного сектора посредством вовлечения бизнеса к переходу на цифровой формат.

В ходе встречи с экс-Премьер-Министром Франции Франсуа Фийоном стороны обсудили работу Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также эффективность встреч представителей бизнеса в рамках казахстанско-французского Делового совета. Особое внимание было уделено выставке ЭКСПО-2017.

Стоит отметить, что в этом году работе Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству исполняется 25 лет. Регулярные встречи представителей бизнеса проходят в рамках казахстанско-французского Делового совета.

Вместе с тем Бакытжан Сагинтаев встретился с заместителем Премьер-Министра – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадием Зубко. Геннадием Зубко.

Стороны обсудили дальнейшие перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, а также итоги прошедшего заседания казахстанско-украинской Межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Напомним, в столице проходит X Астанинский экономический форум, темой которого в этом году стала «Новая энергия - новая экономика». Всего в рамках АЭФ-2017 запланировано порядка 20 панельных сессий.

Источник: strategy2050.kz