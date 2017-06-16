Нурсултан Назарбаев выступил на Астанинском экономический форуме

Выступая на открытии заседания, Глава государства заявил, что миру нужен поэтапный переход к новой экономической модели, и представил свое видение важных аспектов развития мировой экономики. Среди них - необходимость пересмотра расчета ВВП.

«Сегодня необходимо вынести на международную повестку вопрос о выработке новых методов расчета показателей, измеряющих богатство стран и благосостояние их граждан. Часто используемый всеми нами индикатор ВВП имеет целый ряд существенных изъянов. ВВП не отражает долгосрочный характер экономической деятельности. Он не учитывает ущерб, который наносится окружающей среде, включая истощение природных ресурсов. Кроме того, он не отражает качество жизни в той или иной стране. ВВП на душу населения не показывает реального благосостояния граждан, не учитывает расслоение населения по доходам», - заявил Нурсултан Назарбаев. По его словам, традиционный ВВП создает ложное восприятие об экономическом процветании.

«Считаю, что на базе «зеленого» ВВП и таких индексов, как Индекс человеческого развития, индекс лучшей жизни ОЭСР, мировое сообщество может принять обновленную методику расчета ВВП. Она должна адекватно отражать потребности в сбалансированном развитии стран», - отметил Президент РК.

В Астанинском экономическом форуме, проходящем 15-16 июня 2017 года, принимают участие более 4 тыс. делегатов из 100 стран. Среди них - политики, экономисты, представители международных организаций. Всего запланировано 40 сессий различных форматов. Проходят дискуссии, посвященные цифровизации мировой экономики, умным и устойчивым городам будущего, с обсуждением перехода государств к «зеленой» экономике. Кроме того, проходит международный транспортно-логистический форум с участием более 100 иностранных и отечественных логистических компаний. В целом, выступят порядка 200 спикеров.

Источник: inform.kz