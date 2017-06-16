Глава государства предложил создать международную валюту

Нурсултан Назарбаев предложил мировому сообществу пересмотреть методику расчёта ВВП, а также предложил приступить к активной работе над созданием международной валюты.

По мнению Главы государства, такая платёжная единица позволит избавить мир от валютных войн, спекуляций, избежать перекосов в торговых отношениях и снизить волатильность на рынках. По мнению Президента, часто используемый государствами валовый внутренний продукт имеет целый ряд существенных изъянов.

Глава государства считает, существующая методика не учитывает ущерба, который наносится окружающей среде, не показывает реального благосостояния граждан и не учитывает расслоения населения по доходам.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

- Традиционный ВВП создаёт ложное восприятие об экономическом процветании. Считаю, что на базе «зеленого» ВВП и такого индекса, как индекс человеческого развития, индекс лучшей жизни ОЭСР мировое сообщество может принять обновлённую методику расчёта ВВП. Она должна отражать потребности в сбалансированном развитии стран.

Также на площадке Астанинского экономического форума Президент Казахстана сделал ещё одно заявление. Нурсултан Назарбаев предложил приступить к активной работе над созданием международной валюты. Президент выразил мнение, что проект может быть реализован в виде криптовалюты, с учётом цифровизации и развития таких технологий, как blockchain. При этом он подчеркнул важность базирования валюты не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

- Мы предлагали G-Global, чтобы в этом важном деле участвовало как можно больше государств. Введение глобальной валюты возможно путём создания пула центральных банков, например, при специально созданном комитете ООН. Должно быть равноправное, справедливое представительство стран в её миссии. Вопрос, конечно, не простой, но от этого проблема никуда не уходит.