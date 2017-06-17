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Сенаты Казахстана и Польши укрепляют сотрудничество

  • 17.06.2017 15:37
Сенаты Казахстана и Польши укрепляют сотрудничество фото пресс-службы Сената Парламента РК

Казахстанский Сенат посетила парламентская делегация Польши во главе с заместителем спикера Сената этой страны Марией Коц.

Приветствуя гостей, заместитель председателя Сената Парламента Казахстана Сергей Громов поблагодарил Польшу за активное участие в международной выставке «ЭКСПО-2017», где представлены лучшие мировые технологии в сфере альтернативной энергетики и «зеленой экономики».

С. Громов отметил, что Варшава является важным партнером нашей страны в Европейском союзе и Центральной Европе. По его мнению, намеченный на сентябрь визит президента Польши Анджея Дуды в Астану будет способствовать продвижению перспективных направлений сотрудничества.

Вице-спикер казахстанского Сената ознакомил польскую делегацию с конституционными полномочиями верхней палаты казахстанского Парламента и основными направлениями политических и социально-экономических реформ в нашей стране. 

В ходе беседы были обсуждены перспективы двусторонних контактов в экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание участники встречи уделили развитию межпарламентских связей, сообщает пресс-служба Сената Парламента РК.

Мария Коц высоко оценила уровень взаимопонимания, достигнутый между нашими государствами, и заявила о необходимости продолжения межпарламентского диалога Казахстана и Польши.

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