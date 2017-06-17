Н.Назарбаев назначил ректора КазНПУ им. Абая

Распоряжением Главы государства Балыкбаев Такир Оспанович назначен ректором Казахского национального педагогического университета имени Абая. Об этом сообщает пресс-служба Акорды. Распоряжением Главы государства Пралиев Серик Жайлауович освобожден от должности ректора Казахского национального педагогического университета имени Абая в связи с достижением пенсионного возраста.

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