Н.Назарбаев назначил ректора КазНПУ им. Абая - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 317,65
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Н.Назарбаев назначил ректора КазНПУ им. Абая

  • 17.06.2017 18:41
Н.Назарбаев назначил ректора КазНПУ им. Абая
Распоряжением Главы государства Балыкбаев Такир Оспанович назначен ректором Казахского национального педагогического университета имени Абая.
Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением Главы государства Пралиев Серик Жайлауович освобожден от должности ректора Казахского национального педагогического университета имени Абая в связи с достижением пенсионного возраста.
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Нурсултан Назарбаев выступил на Астанинском экономическом форуме Нурсултан Назарбаев выступил на Астанинском экономическом форуме
Глава государства подписал закон Глава государства подписал закон
Главой государства подписан ряд законов Главой государства подписан ряд законов
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.