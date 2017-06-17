Н.Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Гельмута Коля

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о кончине бывшего канцлера Германии Гельмута Коля.
«Будучи достойным сыном и патриотом своего народа, Г.Коль оставил неизгладимый след в мировой истории в качестве выдающегося государственного деятеля, сыгравшего основную роль в объединении своей страны и развитии европейской интеграции.
Г.Коль навсегда останется в памяти народа Казахстана как мудрая личность, внесшая большой вклад в установление и укрепление двусторонних дружественных отношений.
Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным покойного и всему народу Германии», - говорится в телеграмме.