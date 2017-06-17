Н.Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Гельмута Коля - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 317,65
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Н.Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Гельмута Коля

  • 17.06.2017 19:27
Н.Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Гельмута Коля

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с кончиной Гельмута Коля, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о кончине бывшего канцлера Германии Гельмута Коля.

«Будучи достойным сыном и патриотом своего народа, Г.Коль оставил неизгладимый след в мировой истории в качестве выдающегося государственного деятеля, сыгравшего основную роль в объединении своей страны и развитии европейской интеграции.

Г.Коль навсегда останется в памяти народа Казахстана как мудрая личность, внесшая большой вклад в установление и укрепление двусторонних дружественных отношений.

Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным покойного и всему народу Германии», - говорится в телеграмме.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Глава государства назначил ректора КазНПУ им. Абая Глава государства назначил ректора КазНПУ им. Абая
Нурсултан Назарбаев выступил на Астанинском экономическом форуме Нурсултан Назарбаев выступил на Астанинском экономическом форуме
Глава государства подписал закон Глава государства подписал закон
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.