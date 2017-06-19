Совместное заседание Палат Парламента состоится в Астане

Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н.Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента РК.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 19 июня 2017 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в тексте сообщения пресс-службы Мажилиса.

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