«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 19 июня 2017 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в тексте сообщения пресс-службы Мажилиса.
Совместное заседание Палат Парламента состоится в Астане
- 19.06.2017 09:50
-
Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н.Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента РК.
- День
- Неделя
- Месяц
Последние новости
-
09:50
Совместное заседание Палат Парламента состоится в Астане
-
09:15
GGG вышел в лидеры голосования на звание лучшего P4P-боксера в мире по версии HBO
-
08:50
Пик жары в Астане придется на конец июня
-
08:28
Британия и Евросоюз официально начинают переговоры по Brexit
-
07:45
Бейбут Шуменов планирует завершить карьеру
-
07:07
В Казахстане ожидается ослабление жары
-
23:15
Британия начнёт официальные переговоры по Брекситу 19 июня
-
22:20
В Йемене 24 человека погибли в результате авиаудара
-
21:50
Зарина Дияс выиграла травяной турнир в Великобритании
-
21:35
26 пассажиров рейса China Eastern пострадали из-за турбулентности
-
21:00
Свыше 500 км автодорог отремонтируют в Западно-Казахстанской области
-
20:20
В Португалии объявлен траур по погибшим при лесных пожарах
-
19:40
Главой МИД Южной Кореи впервые стала женщина
-
18:50
Число погибших в результате лесных пожаров в Португалии вновь увеличилось
-
17:06
Более 700 военнослужащих в Турции получили пищевое отравление
-
16:10
Пик жары в Астане придется на конец июня
-
15:25
Число погибших в лесных пожарах в Португалии достигло 43
-
14:30
Иракские войска начали наступление на Старый город в Мосуле
-
13:20
В Алматы завершился открытый летний молодежный чемпионат Казахстана по регби
-
12:15
Организаторы павильона США на ЭКСПО-2017 высказались о перспективах сотрудничества с РК
-
10:59
Жертвами лесных пожаров в Португалии стали уже 25 человек
-
09:55
Уорд одержал досрочную победу над Ковалевым в реванше и защитил свои титулы
-
08:20
Нурзат Сабиров одержал вторую победу на профи-ринге
-
07:05
Прогноз погоды в Казахстане на 18 июня
-
23:14
Скончался президент Вануату Балдвин Лонсдейл