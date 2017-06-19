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Астанинский процесс называют самым результативным из всех межсирийских переговоров

  • 19.06.2017 12:51
Астанинский процесс называют самым результативным из всех межсирийских переговоров фото Рената Садырова

Пятый раунд переговоров по урегулированию межсирийского конфликта в Астане запланирован на июль.

Заинтересованные стороны готовятся к этому процессу.

Договоренности, достигнутые в ходе Астанинского процесса, например, о создании зон деэскалации в Сирии, ощутимо сказались на обеспечении безопасности населения. Эксперты отмечают, что именно в Астане заинтересованные стороны приходят к конкретным результатам. В ООН назвали Астанинский процесс составной частью сирийской мирной архитектуры, возводимой в тяжелейших условиях.

Набил Мунир, заместитель постпреда Пакистана при ООН:

- Мы приветствуем Казахстан за его вклад в Астанинский процесс, который строит мосты, объединяет противоборствующие стороны и продолжает организовывать эти сложные переговоры. Встречи по урегулированию межсирийского конфликта еще будут идти, но Астана стала важным шагом на этом пути. В священный месяц Рамадан хотел бы пожелать всем братьям и сестрам, включая казахстанцев, самого наилучшего и исполнения желаний.

Авторы: Майра Кабиева, Ренат Садыров

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