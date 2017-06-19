Госсекретарь РК встретилась с Постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане

В ходе двухсторонней встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Казахстана со Всемирным банком. На сегодня с участием Банка реализовано 46 проектов на общую сумму 8,1 млрд. долларов.

Г.Абдыкаликова подчеркнула, что в этом году сотрудничеству Казахстана со Всемирным банком исполняется 25 лет. За четверть века работы в стране Банк внес определенный вклад в развитие частного сектора, проведение структурных реформ и улучшение инфраструктуры.

Госсекретарь отметила, что Казахстан поставил перед собой цель вхождения в 30-ку развитых стран к 2050 году. В соответствии с Посланием Н.Назарбаева народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» определена задача по созданию новой модели экономического роста.

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что в рейтинге «Легкости ведения бизнеса» Всемирного банка Казахстан в 2017 году поднялся с 51-го на 35-е место среди 190 стран. «За годы независимости валовый приток прямых иностранных инвестиций в страну составил порядка 280 млрд. долларов», - сказала Госсекретарь.

Стороны выразили удовлетворение текущей динамикой развития двустороннего сотрудничества.

В завершение встречи Г.Абдыкаликова пожелала А.Брауну благополучия и успехов в обеспечении устойчивого экономического роста стран - участниц.

Источник: Акорда