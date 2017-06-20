Нурсултан Назарбаев посетил павильон Финляндии на ЭКСПО

Главы государств вместе осмотрели финский павильон. На территории выставки сегодня отмечается национальный день Финляндии, который приурочен к 100-летию независимости этой страны. Открывая празднование, Саули Нийнистё отметил дружеские отношения двух государств. Он подчеркнул, что Казахстан является главным торговым партнером Финляндии в Центральной Азии. Кроме того, в Астану прибыл самый известный человек Финляндии - Санта-Клаус из Лапландии. Он будет встречать гостей павильона ещё три дня.

Источник: inform.kz