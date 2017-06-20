Н.Назарбаев встретился с членом Совета директоров, Независимым директором АО «Самрук-Қазына»

В ходе встречи Главе государства была представлена информация о текущем состоянии АО «Самрук-Қазына», а также о ходе трансформации холдинга.

Стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах развития акционерного общества и направлениях повышения его эффективности.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Ричард Эванс обсудили актуальные вопросы функционирования транспортно-логистической отрасли Казахстана и возможности Астаны в становлении в качестве регионального транспортного хаба.

Также были рассмотрены вопросы усиления роли молодого поколения в процессе экономического развития страны.