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Н.Назарбаев встретился с членом Совета директоров, Независимым директором АО «Самрук-Қазына»

  • 20.06.2017 18:33
Н.Назарбаев встретился с членом Совета директоров, Независимым директором АО «Самрук-Қазына»

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с членом Совета директоров, Независимым директором АО «Самрук-Қазына» Ричардом Эвансом,  сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Главе государства была представлена информация о текущем состоянии АО «Самрук-Қазына», а также о ходе трансформации холдинга.

Стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах развития акционерного общества и направлениях повышения его эффективности.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Ричард Эванс обсудили актуальные вопросы функционирования транспортно-логистической отрасли Казахстана и возможности Астаны в становлении в качестве регионального транспортного хаба.

Также были рассмотрены вопросы усиления роли молодого поколения в процессе экономического развития страны.

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