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Б.Сагинтаев провел заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК

  • 21.08.2017 14:15
Б.Сагинтаев провел заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК Primeminister.kz

Бакытжан Сагинтаев провел заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК.

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК (ВНТК).
В ходе заседания обсуждены приоритетные направления развития науки на текущем этапе, а также вопросы дальнейшего финансирования науки и проект научно-технической программы МОН РК «Разработка оригинальных лекарственных препаратов и коммерциализация  результатов их исследований на 2018–2020 годы», разработанный в целях развития фармацевтического кластера в стране.

Напомним, Высшая научно-техническая комиссия при Правительстве создана Постановлением Правительства РК 20 апреля 2011 года и является консультативно-совещательным органом при Правительстве РК. Заседания ВНТК проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Источник: Primeminister.kz

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