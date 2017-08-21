Б.Сагинтаев провел заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК (ВНТК).

В ходе заседания обсуждены приоритетные направления развития науки на текущем этапе, а также вопросы дальнейшего финансирования науки и проект научно-технической программы МОН РК «Разработка оригинальных лекарственных препаратов и коммерциализация результатов их исследований на 2018–2020 годы», разработанный в целях развития фармацевтического кластера в стране.

Напомним, Высшая научно-техническая комиссия при Правительстве создана Постановлением Правительства РК 20 апреля 2011 года и является консультативно-совещательным органом при Правительстве РК. Заседания ВНТК проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Источник: Primeminister.kz