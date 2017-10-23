Меры по развитию сельского хозяйства рассмотрят на правительственном часе

Программа развития агропромышленного комплекса и дальнейшие меры по совершенствованию государственной поддержки сельского хозяйства станет сегодня объектом внимания народных избранников.

Правчас в Мажилисе пройдет во второй половине дня, в итоговом выпуске новостей расскажем подробности.

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