Правчас в Мажилисе пройдет во второй половине дня, в итоговом выпуске новостей расскажем подробности.
Меры по развитию сельского хозяйства рассмотрят на правительственном часе
- 23.10.2017 09:39
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Программа развития агропромышленного комплекса и дальнейшие меры по совершенствованию государственной поддержки сельского хозяйства станет сегодня объектом внимания народных избранников.
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