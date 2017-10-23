Н.Назарбаев поздравил В.Путина с 25-летием установления дипломатических отношений

Глава государства поздравил Владимира Путина с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

«Отрадно, что наши межгосударственные отношения развиваются в полном соответствии с положениями и духом двустороннего Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года.

Сотрудничество между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур является важнейшим элементом развития стратегического партнерства между Астаной и Москвой, основанного на доверии и взаимопонимании.

Я высоко оцениваю и добрые личные отношения, сложившиеся между нами. При этом важно, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой народов двух наших государств», - говорится в телеграмме.

В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал Президенту Российской Федерации крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов, а дружественному народу России - дальнейшего процветания и благополучия.