Состоялась встреча Госсекретаря РК с Генеральным секретарем ОЭСР

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия Казахстана с ОЭСР, развития человеческого капитала в условиях формирования новой модели экономического роста страны, а также продвижение гендерного равенства.

Г.Абдыкаликова подчеркнула, что Нурсултан Назарбаев поставил задачу выйти на уровень 30-ти развитых государств мира и вступить в ОЭСР. Сотрудничество с ОЭСР является стратегическим приоритетом для РК и осуществляется с 2008г. в рамках Евразийской программы конкурентоспособности.

В 2015г. подписана Страновая программа сотрудничества. В рамках Третьей модернизации для имплементации лучших практик и рекомендаций ОЭСР утверждена национальная Дорожная карта, которая предусматривает 535 рекомендаций.

Казахстан приступил к модернизации госуправления, провел конституционную реформу. Разрабатывается программа «Цифровой Казахстан». Большое внимание уделяется человеческому развитию. По «Индексу развития образования» ЮНЕСКО РК в течение 10-ти лет входит в 8-ку лучших стран из более чем 100 государств мира. Внедряется политика трехъязычия и масштабного изучения английского языка. Планируется поэтапный переход казахского алфавита на латинскую графику. Начата реализация общенациональной программы «Рухани жаңғыру», направленной на опережающую модернизацию общественного сознания.

Важное значение в Казахстане придается вопросам гендерного равенства и роли женщин в развитии страны. Реализуется Концепция семейной и гендерной политики до 2030г. В 2016г. в составе нижней палаты Парламента 27% были женщины.

Государственный секретарь также поблагодарила Генерального секретаря за поддержку идеи проведения Недели Евразии в Алматы, целью которого является объединение политических деятелей из стран Центральной Азии и ОЭСР, экспертов и представителей международных и региональных организаций.

В завершение встречи Государственный секретарь Г.Абдыкаликова подчеркнула, что Казахстан как надежный партнер международного сообщества продолжит курс на углубление взаимодействия с ОЭСР.