Женская сборная по хоккею нуждается в поддержке болельщиков

Национальная женская сборная по хоккею с шайбой ведет активную подготовку к предстоящей Универсиаде – 2017. Кстати, это уже вторые по счету студенческие игры, в которых примут участие отечественные хоккеистки. Сейчас команда готовится к поездке в Норвегию на второй этап олимпийской квалификации. В Скандинавии наши спортсменки будут бороться с представительницами Словакии, Венгрии и Норвегии. Затем студенческая команда вернется домой и соберется на заключительный сбор в спорткомплексе в Акбулаке. Там пройдет завершающий этап подготовки к Универсиаде. Единственное, чего сейчас не хватает казахстанским хоккеисткам, это возгласы болельщиков, ради которых они готовы сразиться с любым соперником.

Галия Нургалиева, член женской сборной по хоккею с шайбой

- Любой желающий может прийти и посмотреть, в конце-концов, что такое женский хоккей. Не все у нас в стране знают, что существует женский хоккей, это немного обидно. Привязалась к этому виду спорта, тут такие эмоции, адреналин. Ну и командный вид спорта, мы одна большая семья.

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