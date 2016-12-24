Головкин стал лучшим P4P-боксером года по версии El Paso Times

Первое место в ТОП-10 было отдано чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC/IBO Геннадию Головкину.
«GGG, возможно, самый устрашающий боксер со времен Майка Тайсона. Казахстанец дрался лишь дважды в 2016 году, одержав доминирующие победы над Домиником Уэйдом и Келлом Бруком. Впереди у него противостояние с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта в Нью-Йорке», — написано в материале.
Полностью десятка лучших выглядит так:
1. Геннадий Головкин
2. Роман Гонсалес
3. Андре Уорд
4. Сергей Ковалев
5. Теренс Кроуфорд
6. Василий Ломаченко
7. Гильермо Ригондо
8. Сауль Альварес
9. Карл Фрэмптон
10. Мэнни Пакьяо.