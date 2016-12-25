— Эдди Хирн увидел лёгкий выход из сложившейся ситуации — передать этот бой Келлу Бруку. Мы вели переговоры о бое с Головкиным, и они были близки к завершению, но мы не из тех, кто соглашается на всё, что им предлагают. Мы дерёмся на тех условиях, которых действительно заслуживаем. Келл же соглашается на всё, что предлагает ему Эдди. Люди спрашивают, расстроен ли я тем, что бой с Головкиным не состоялся. Это упущенная возможность, но в то же время ничего не бывает без причины. Мы всё ещё можем организовать этот бой, и я надеюсь, он состоится в 2017 году, — сказал Юбэнк.Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Юбэнк-младший собрался драться с Головкиным в 2017 году
- 25.12.2016 11:51
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Британский боксёр Крис Юбэнк-младший (23-1, 18 КО) рассказал в интервью iFL TV, почему его бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) сорвался, а также выразил надежду, что он всё-таки состоится в следующем году, сообщает Sports.kz.
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