USD/KZT 328,91
EUR/KZT 342,70
RUB/KZT 5,43
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Юбэнк-младший собрался драться с Головкиным в 2017 году

  • 25.12.2016 11:51
Юбэнк-младший собрался драться с Головкиным в 2017 году

Британский боксёр Крис Юбэнк-младший (23-1, 18 КО) рассказал в интервью iFL TV, почему его бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) сорвался, а также выразил надежду, что он всё-таки состоится в следующем году, сообщает Sports.kz.

— Эдди Хирн увидел лёгкий выход из сложившейся ситуации — передать этот бой Келлу Бруку. Мы вели переговоры о бое с Головкиным, и они были близки к завершению, но мы не из тех, кто соглашается на всё, что им предлагают. Мы дерёмся на тех условиях, которых действительно заслуживаем. Келл же соглашается на всё, что предлагает ему Эдди. Люди спрашивают, расстроен ли я тем, что бой с Головкиным не состоялся. Это упущенная возможность, но в то же время ничего не бывает без причины. Мы всё ещё можем организовать этот бой, и я надеюсь, он состоится в 2017 году, — сказал Юбэнк.  

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

Головкин стал лучшим P4P-боксером года по версии El Paso Times
Рой Джонс-младший: «Казахстан — родина лучших боксеров»
Геннадий Головкин назвал даты четырех боев в 2017 году
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2016 Агентство «Хабар». Все права защищены.