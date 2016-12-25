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«Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом»

  • 25.12.2016 20:11
«Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом»

Хоккеисты «Барыса» одержали победу над магнитогорским «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила сегодня, 25 декабря, в Астане и завершилась со счетом 5:3 в пользу казахстанского клуба.

Уже на 59-й секунде «Барыс» вышел вперед - отличился Найджел Доус. На шестой минуте в большинстве Доус оформляет дубль. На 17-й минуте отличился Никита Иванов, а на 20-й Доус оформляет хет-трик, позволяя своей команде уйти на первый период при счете 4:0, передает Vesti.kz. Второй период игроки «Барыса» провели хуже и дважды позволили сопернику реализовать большинство. На 25-й минуте отличился Сергей Мозякин, на 27-й Томаш Филиппи забросил вторую шайбу «Металлурга».   В третьем периоде гости смогли сократить счет до минимального. На 40-й минуте это сделал Евгений Тимкин. В дальнейшем «Барыс» сумел выдержать натиск соперника, а на последних секундах забил еще и в пустые ворота - 5:3.

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