Головкину предсказали завоевание всех поясов и победу над Альваресом в 2017 году

«18 марта Головкин проведет наиболее важный для себя бой против Джейкобса, в конечном счете отправив того в нокаут. GGG нокаутирует Канело в сентябре, напоминая Golden Boy о том, почему Де Ла Хойя никогда не хотел рисковать им (Канело) в первую очередь. Головкин закончит год со всеми поясами в активе», — пишет издание.

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