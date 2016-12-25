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Головкину предсказали завоевание всех поясов и победу над Альваресом в 2017 году

  • 26.12.2016 02:05
Головкину предсказали завоевание всех поясов и победу над Альваресом в 2017 году

Американское издательство Bleacher Report сделало прогнозы на несколько самых значимых потенциальных боев 2017 года, сообщает Sports.kz.

«18 марта Головкин проведет наиболее важный для себя бой против Джейкобса, в конечном счете отправив того в нокаут. GGG нокаутирует Канело в сентябре, напоминая Golden Boy о том, почему Де Ла Хойя никогда не хотел рисковать им (Канело) в первую очередь. Головкин закончит год со всеми поясами в активе», — пишет издание. 

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