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Путинцева и Шведова остались на своих позициях в рейтинге WTA
- 26.12.2016 11:05
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Обновился рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz. Совсем незначительные изменения произошли в мировом рейтинге, да и то в самом конце сотни лучших. Казахстанки Юлия Путинцева и Ярослава Шведова остались на 33-м и 37-м местах, соответственно.
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