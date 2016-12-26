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Путинцева и Шведова остались на своих позициях в рейтинге WTA

  • 26.12.2016 11:05
Путинцева и Шведова остались на своих позициях в рейтинге WTA фото: theNews.kz

Обновился рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz. Совсем незначительные изменения произошли в мировом рейтинге, да и то в самом конце сотни лучших. Казахстанки Юлия Путинцева и Ярослава Шведова остались на 33-м и 37-м местах, соответственно. 

 

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