Опубликован рейтинг-лист чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации, сообщает Sports.kz. Тройка лидеров осталась неизменной: Шуай Чжан (Китай), Евгения Родина (Россия) и Шуай Пен (Китай). Казахстанка Галина Галина Воскобоева опустилась на пять строк и теперь занимает 45-ю позицию.
Воскобоева опустилаcь на 45-е место чемпионской гонки WTA
- 26.12.2016 15:21
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