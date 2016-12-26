Воскобоева опустилаcь на 45-е место чемпионской гонки WTA

Опубликован рейтинг-лист чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации, сообщает Sports.kz. Тройка лидеров осталась неизменной: Шуай Чжан (Китай), Евгения Родина (Россия) и Шуай Пен (Китай). Казахстанка Галина Галина Воскобоева опустилась на пять строк и теперь занимает 45-ю позицию.