Спортсменки по фристайлу из ЮКО готовятся к Универсиаде

В предстоящей Универсиаде примут участие и южно-казахстанские спортсмены. Жибек Арапбаева и Жанбота Алдабергенова будут защищать честь страны в числе шести сильнейших казахстанских фристайлеров.

Недавно девушки вернулись из Финляндии, где проходил Кубок Европы. Обе спортсменки надеются на золото, а для этого придется потрудиться, отмечают они. Все соперники сильные, но шансы победить есть. Еще одним этапом подготовки для них станут соревнования в Америке 5 января. Спустя полторы недели спортсменки планируют вернуться в Алматы. Свои будущие победы южно-казахстанские фристайлеры планируют посвятить 25-летию независимости Казахстана. А пока они усиленно занимаются в стенах спортивного зала и отрабатывают все упражнения на батутах.

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