USD/KZT 332,91
EUR/KZT 342,70
RUB/KZT 5,42
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Спортсменки по фристайлу из ЮКО готовятся к Универсиаде

  • 27.12.2016 01:31
Спортсменки по фристайлу из ЮКО готовятся к Универсиаде

В предстоящей Универсиаде примут участие и южно-казахстанские спортсмены. Жибек Арапбаева и  Жанбота Алдабергенова будут защищать честь страны в числе шести сильнейших казахстанских фристайлеров.  

Недавно девушки вернулись из Финляндии, где проходил Кубок Европы. Обе спортсменки надеются на золото, а для этого придется потрудиться, отмечают они. Все соперники сильные, но шансы победить есть. Еще одним этапом подготовки для них станут соревнования в Америке 5 января. Спустя полторы недели спортсменки планируют вернуться в Алматы. Свои будущие победы южно-казахстанские фристайлеры планируют посвятить 25-летию независимости Казахстана.  А пока они усиленно занимаются в стенах спортивного зала и отрабатывают все упражнения на батутах.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

Определяется состав сборной лыжников на Универсиаду – 2017
Женская сборная по хоккею нуждается в поддержке болельщиков
Больше 7 тысяч полицейских будут патрулировать Алматы в дни Универсиады
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2016 Агентство «Хабар». Все права защищены.