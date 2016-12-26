Недавно девушки вернулись из Финляндии, где проходил Кубок Европы. Обе спортсменки надеются на золото, а для этого придется потрудиться, отмечают они. Все соперники сильные, но шансы победить есть. Еще одним этапом подготовки для них станут соревнования в Америке 5 января. Спустя полторы недели спортсменки планируют вернуться в Алматы. Свои будущие победы южно-казахстанские фристайлеры планируют посвятить 25-летию независимости Казахстана. А пока они усиленно занимаются в стенах спортивного зала и отрабатывают все упражнения на батутах.Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Спортсменки по фристайлу из ЮКО готовятся к Универсиаде
- 27.12.2016 01:31
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В предстоящей Универсиаде примут участие и южно-казахстанские спортсмены. Жибек Арапбаева и Жанбота Алдабергенова будут защищать честь страны в числе шести сильнейших казахстанских фристайлеров.
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