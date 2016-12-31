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Эксперт журнала The Ring спрогнозировал исход поединка Головкин — Альварес

  • 31.12.2016 15:25
Эксперт журнала The Ring спрогнозировал исход поединка Головкин — Альварес

Обозреватель бокса из редакции журнала The Ring Дуг Фишер в своей традиционной рубрике «Пятничная почта Дуги» сделал прогноз на потенциальный бой Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.

«Как и 85% любителей бокса я думаю, что GGG либо „отшлифует“ Канело до технического нокаута в поздних раундах, либо выиграет решением судей. Однако, я думаю, что Альварес даст Головкину настоящий бой и нанесет ему значительный ущерб», — написал журналист. 

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