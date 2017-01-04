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Эстафета огня Универсиады стартует 25 января

  • 05.01.2017 02:23
Эстафета огня Универсиады стартует 25 января

Один из главных символов зимних соревнований - факел Универсиады зажгут 25 января в Астане. За 4 дня он пройдет по всем регионам республики. Завершится эстафета в Алматы.

Там накануне с успехом прошла репетиция этого действа. Согласно сценарию, первым огонь Универсиады будет нести олимпийский чемпион Дмитрий Баландин. В эстафете примут участие и другие известные спортсмены. В финале все они соберутся в Алматы на церемонии открытия Студенческих Игр.

Наиль Нуров, директор дирекции по подготовке и проведению 28 Всемирных зимних студенческих игр в г. Алматы

- Для нас очень важно чтобы сверстники нашей молодежи, тем кому сегодня 17, 18, 20 лет, чтобы они пообщались, чтобы они пообщались в своей атмосфере, в своей обстановке, тем более обстановке, украшенной спортивным проектом. Для нас очень важно, чтобы наше студенчество показало миру, что наше студенчество сегодня продвинуто, оно современно, оно технологично, оно владеет иностранными языками.  

Всего для эстафеты огня создадут 140 факелов. Их будут передавать от одного участника к другому. Сам факел изготовлен в минималистическом стиле. Он выполнен в цветах Универсиады, на нем есть логотип Игр. Огонь будут перевозить в специальных колбах, чтобы не дать ему потухнуть. Подобная конструкция хорошо себя зарекомендовала на Олимпийских Играх.

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