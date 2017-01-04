Казахстанские хоккеистки сыграют на Универсиаде в группе с командами Китая и Великобритании

До старта Универсиады осталось ровно 25 дней. Для спортсменов эти три с небольшим недели довольно напряженное время: тренировки, сборы, квалификационные игры, психологическая подготовка.

Напомним, что на Всемирной зимней Универсиаде в Алматы соревнования пройдут по 12 видам спорта. Ожидается, что одним из самых зрелищных и престижных будет хоккейный турнир, в котором примет участие и наша сборная.

Свои силы женская сборная опробовала на Универсиаде в Гранаде в 2015-м году и заняла тогда пятое место. Сейчас тренер надеется на призовое. Спортсменки говорят, что уверены в своих силах, но рассчитывают еще и на поддержку зрителей.

Галия Нургалиева, член сборной РК по хоккею с шайбой

- Это неописуемые впечатления, когда выходишь на лед и все трибуны они полны. Мало того что там твои родственники, там знакомые, просто люди приходят посмотреть на хоккей, как девушки играют.

Александр Мальцев уже много лет тренирует женскую сборную. Его команда трижды выигрывала Азиасткие Игры. После 2011 года состав обновился на 60%. Теперь в сборной не только опытные игроки, но и амбициозные новички. В таком составе наши хоккеистки заняли третье место в своем дивизионе на Чемпионате мира 2014 года.

Александр Мальцев, главный тренер женской сборной РК по хоккею с шайбой

- Я хочу от имени команды пригласить всех любителей хоккея, всех студентов поддержать в период Универсиады все наши сборные команды, которые будут представлять нашу Республику, и будут вести ожесточённую борьбу за успех нашей страны.

Во время Универсиады команда Казахстана в отборочном турнире сыграет в группе с такими серьезными соперниками, как Канада, Великобритания и Китай. Перед девушками стоит задача выйти из группы, затем в финале турнира занять место на пьедестале.

Авторы: Татьяна Напольская, Валентин Лобанов

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