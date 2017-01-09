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Казахстанские биатлонисты готовятся к Универсиаде

  • 09.01.2017 23:20
Казахстанские биатлонисты готовятся к Универсиаде

Лозунг предстоящей Универсиады в Алматы - «Расправь свои крылья!». Этому призыву следуют отечественные спортсмены.

Им предстоит сложная борьба с соперниками со всего мира на домашней арене.

В женскую сборную по биатлону первыми забронировали места признанные лидеры. Одна из них - Галина Вишневская. Эта Универсиада для нее вторая. В Словакии спортсменка завоевала «серебро».

Галина Вишневская, член сборной РК по биатлону 

- Универсиада все-таки домашняя. Мне кажется, родные стены помогают, поэтому, думаю, Универсиаде больше приоритет.

Рассчитывает на призовое место еще один лидер женской сборной - Дарья Усанова. 

Дарья Усанова, член сборной РК по биатлону 

- Хочется пробежать именно здесь дома. Чтобы наши болельщики гордились нами. Все-таки у нас немало их, которые болеют из разных городов нашего Казахстана, которые пишут, поддерживают, переживают за нас. Это приятно.

Соревнования по биатлону стартуют 31 января на арене «Алатау». За трансляцией Универсиады-2017 в Алматы будут следить около одного миллиарда зрителей.

Автор: Динмухаммед Каликулов, оператор: Айдар Абдешев

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