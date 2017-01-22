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Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы проведет следующий бой в Нью-Йорке

  • 22.01.2017 12:44
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы проведет следующий бой в Нью-Йорке Фото: vesti.kz

Казахстанский боксер среднего веса Айдос Ербосынулы следующий бой проведет в Нью-Йорке.

Соперник Ербосынулы пока неизвестен. Для казахстанца этот бой станет первым с мая 2016 года. Поединок состоится 2 марта. 

На профессиональном ринге Ербосынулы провел четыре поединка, одержав в них четыре победы нокаутом. Первые два боя он провел в Украине, а затем дважды выступал в Алматы. 

26-летний Ербосынулы родился в Жаркенте, а боксом начал заниматься в 11 лет после переезда в Алматы. В любителях он становился призером чемпионата Казахстана, а в составе "Астана Арланс" выигрывал WSB.

Добавим, что в Нью-Йорке проведет бой и чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин. 18 марта на Madison Square Garden казахстанец встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Источник: vesti.kz

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