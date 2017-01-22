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Мощь Головкина - моя самая большая проблема - Джейкобс

  • 22.01.2017 20:52
Мощь Головкина - моя самая большая проблема - Джейкобс Фото: AKBoxing.ru

«Регулярный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе американский боксер Дэниэл Джейкобс выразил мнение, что для победы над чемпионом WBA/WBC/IBF/IBO казахстанцем Геннадием Головкиным психологическая сила не менее важна, чем физическая, сообщает «Чемпионат.com».

- Мощь Головкина - моя самая большая проблема. Но я думаю, что люди проигрывают ему психологически еще до выхода на ринг. Так что я должен быть готов не только физически, но и ментально. Я должен использовать свою силу и минимизировать его. Это будет отличный вечер, приводит слова Джейкобса BoxingScene.

Напомним, что бой между 34-летним Головкиным и 29-летним Джейкобсом состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США бой покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). А на счету Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес россиянин Дмитрий Пирог.

Источник: vesti.kz

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