Шестьдесят факелоносцев примут участие в региональной эстафете огня

Почётное право пробежать по улицам города с пламенем в руках получили: спортсмены, учёные, люди c ограниченными возможностями, представители творческой молодёжи и предприниматели. Эстафета огня пройдёт в областном центре в два этапа. В общей сложности маршрут факелоносцев составит 12 километров. Огонь, зажженный в Костанайской области, в специальной колбе доставят к месту проведения Универсиады-2017.

Элина Михина, технический специалист эстафеты огня

- Мы привезём огонь с каждой области и отвезём в Университет КазГУ им. Аль-Фараби в Алмате. Огонь будет всё время гореть, на протяжении всего времени, как мы его здесь получим.

Евгений Бондаренко, серебряный призёр Всемирной универсиады-2015

- Буквально вчера мы прошли инструктаж по эстафете огня. Нам выдали форму, которая сейчас на мне. По цвету, я думаю, не зря такую яркую сделали, чтобы видно было бегущего человека с огнём. Ярко, красочно, дизайн. Мне нравится.

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