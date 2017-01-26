USD/KZT 328,12
EUR/KZT 352,60
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Шестьдесят факелоносцев примут участие в региональной эстафете огня

  • 26.01.2017 11:12
Шестьдесят факелоносцев примут участие в региональной эстафете огня

Шестьдесят факелоносцев примут участие в региональной эстафете огня 28-й Всемирной зимней Универсиады в Костанае.

Почётное право пробежать по улицам города с пламенем в руках получили: спортсмены, учёные, люди c ограниченными возможностями, представители творческой молодёжи и предприниматели. Эстафета огня пройдёт в областном центре в два этапа. В общей сложности маршрут факелоносцев составит 12 километров. Огонь, зажженный в Костанайской области, в специальной колбе доставят к месту проведения Универсиады-2017.

Элина Михина, технический специалист эстафеты огня

- Мы привезём огонь с каждой области и отвезём в Университет КазГУ им. Аль-Фараби в Алмате. Огонь будет всё время гореть, на протяжении всего времени, как мы его здесь получим.

Евгений Бондаренко, серебряный призёр Всемирной универсиады-2015

- Буквально вчера мы прошли инструктаж по эстафете огня. Нам выдали форму, которая сейчас на мне. По цвету, я думаю, не зря такую яркую сделали, чтобы видно было бегущего человека с огнём. Ярко, красочно, дизайн. Мне нравится.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

В столице прошла эстафета огня всемирной зимней Универсиады
Воздушная скорая помощь заступит на дежурство во время Универсиады
В Астане финишировала эстафета огня Универсиады-2017
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Календарь

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.