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Серена Уильямс выиграла Australian Open, завоевав 23-й титул Большого шлема

  • 28.01.2017 16:46
Серена Уильямс выиграла Australian Open, завоевав 23-й титул Большого шлема фото: ga

Американская теннисистка Серена Уильямс победила в финале Открытого чемпионата Австралии старшую сестру Винус. Она стала самой титулованной теннисисткой открытой эры, завоевав 23-й титул победительницы турнира Большого шлема.

 

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