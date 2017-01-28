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Серена Уильямс выиграла Australian Open, завоевав 23-й титул Большого шлема
- 28.01.2017 16:46
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Американская теннисистка Серена Уильямс победила в финале Открытого чемпионата Австралии старшую сестру Винус. Она стала самой титулованной теннисисткой открытой эры, завоевав 23-й титул победительницы турнира Большого шлема.
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