Сборная Казахстана по хоккею разгромила Китай со счетом 22:0 на старте Универсиады-2017

Мужская студенческая сборная Казахстана по хоккею стартовала с крупной победы на турнире Универсиады-2017, проходящей в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первым соперником казахстанцев выступила команда Китая. Встреча, прошедшая на льду "Халык Арены", завершилась со счетом 22:0 в пользу хозяев соревнований. Причем девять безответных шайб казахстанские хоккеисты забросили в первом периоде.

Начало разгрому положил Владимир Гребенщиков (1-я минута), его почин поддержали Алихан Асетов (2-я), Антон Сагадеев (5-я), Дмитрий Гренц (9-я в большинстве), Владислав Никулин (10-я), Артем Бурделев (11-я и 13-я), Кирилл Савицкий (12-я) и Мадияр Ибрайбеков, отличившийся за секунду до завершения первого периода.

После перерыва казахстанцам понадобилось 58 секунд, чтобы забросить десятую шайбу, а Бурделев оформил хет-трик. Но затем хозяева льда немного сбавили тем и еще пять раз огорчили соперника. Отличились Михаил Рахманов (26-я), Антон Сагадеев (30-я в меньшинстве), Артем Бурделев (35-я) и Алихан Асетов (37-я и 39-я).

В заключительном периоде казахстанцы забросили еще семь безответных шайб. Следующий матч казахстанские хоккеисты проведут 31 января. Соперником будет команда Швеции.

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