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Определились чемпионы Казахстана по боксу среди юношей

  • 29.01.2017 00:40
Определились чемпионы Казахстана по боксу среди юношей

В Актау завершился чемпионат страны по боксу среди юношей. В нём участвовали более 160 молодых боксёров 15-16 лет изо всех регионов страны. В 14 весовых категориях по две золотых медали завоевали представители Астаны, Южного Казахстана, Жамбылской и Атырауской областей.

У Мангистау, Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и Алматы – по одному чемпиону. В многонациональном составе боксёров среди казахов, русских, украинцев, немцев и корейцев впервые на чемпионате страны выступил и стал чемпионом афроказахстанец – Джозеф Окаро из Петропавловска, техничный спортсмен с нигерийскими корнями, который занимается боксом с шести лет и подаёт большие надежды.

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