Казахстанские хоккеистки забросили 11 шайб Великобритании в стартовом матче Универсиады-2017

Женская студенческая сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на Универсиаде-2017, которая проходит в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первым соперником была команда Великобритании. Встреча завершилась со счетом 11:0 (4:0, 4:0, 3:0) в пользу хозяек соревнований.

В составе сборной Казахстана отличились Карина Фельзинк, Малика Алдабергенова, Ажар Хамимульдинова, Галия Нургалиева, Булбул Картанбаева, Меруерт Рыспек, Пернеш Ашимова, Анастасия Орлова, Мадина Турсынова, Аида Олжабаева, Булбул Картанбаева.

Следующую игру казахстанские хоккеистки проведут 30 января против команды Китая.

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