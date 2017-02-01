Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге St.Petersburg Ladies Trophy.

Первая ракетка Казахстана переиграла немку Аннику Бек в двух сетах, отдав сопернице всего четыре гейма - 6:4, 6:0.

На победу Путинцева затратила всего час и 16 минут, реализовав шесть из девяти брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Путинцева, занимающая 34 место в рейтинге WTA, поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия) - Светлана Кузнецова (Россия).

Напомним, ранее борьбу на турнире завершила казахстанская теннисистка Ярослава Шведова. Она не смогла преодолеть барьер первого круга женского одиночного разряда, уступив со счетом 3:6, 4:6 австралийке Наталье Вихлянцевой.

Источник: vesti.kz

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