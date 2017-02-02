У сборной Казахстана четыре золотых медалей в четвертый день Универсиады

Четвертый соревновательный день Универсиады для сборной Казахстана выдался урожайным. Сегодня отечественные спортсмены завоевали сразу четыре золотые медали. Домашние студенческие игры покорились биатлонистке Галине Вишневской.

Ожидаемо на первую ступень пьедестала поднялись могулисты Юлия Галышева и Дмитрий Рейхард. А вот настоящей сенсацией стал Иван Люфт, победивший в лыжном спринте.

А вот как сейчас выглядит неофициальный турнирный зачет Универсиады. Благодаря сегодняшним успешным выступлениям сборная Казахстана вернула себе второе общекомандное место. В активе спортсменов 6 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых. Лидируют студенты из России. У них 32 медали, из которых 13 высшей пробы. Замыкают тройку - французские спортсмены.

Добавлю, что нынешняя Универсиада для Казахстана стала самой успешной в истории. Побит рекорд по количеству завоеванных медалей, установленный на прошлых играх.

Весь четвёртый день на спортивных площадках универсиады бегал за спортсменами и Марат Токмагамбет. Он расскажет, каким же был для нас этот четвертый день Универсиады.

Марат Токмагамбет, Корреспондент

- Эту лыжно-биатлонную трассу, наравне с трамплином фристайлистов можно назвать самой победоносной для казахстанских атлетов. Здесь уже прошли две гонки, в обеих победили наши спортсменки.

Сегодня отличилась Галина Вишневская, оправдав звание лидера сборной по биатлону. В спринтерской гонке на 7,5 километров она легко обошла соперниц. Ставшая второй украинка Яна Бондарь уступила Галине 22 секунды. Напомню, что ранее Вишневская завоевала «серебро» в индивидуальной гонке на 15 километров, уступив своей соотечественнице Алине Райковой.

Галина Вишневская, чемпионка Универсиады -2017

- Сегодня я очень довольна. Хотя перед стартом много нервничала. Первая гонка не совсем задалась. Было очень много ошибок. Пропустила промах на первом рубеже, но старалась не думать об этом. Думаю, что гонка удалась, хоть и было тяжело.

Спустя буквально час, на этой же трассе наш спортсмен Роман Еремин совершил маленькое чудо в гонке биатлонистов на 10 километров. После 2-го круга он шел восьмым, но собрал все силы и закончил гонку в тройке призеров.

Роман Еремин, бронзовый призер Универсиады-2017

- Пытался доказать самому себе, что я не просто так тренируюсь, что на меня люди не просто так тратят нервы, свою силу, работу. Я сделал все, что мог.

Настоящая драма развернулась в финале лыжного спринта. Из шести участников заезда трое представляли Казахстан, трое Россию. Последние - фавориты гонки, но у казахстанца Ивана Люфта было свое мнение на этот счет. Буквально перед самым финишем он оторвался от соперников и сотворил маленькую сенсацию.

Иван Люфт, чемпион Универсиады-2017

- У меня нет просто слов, я очень рад. Посвящаю свою победу свои тренерам.

Совсем жарко было на соревнованиях фристайлистов. Юлия Галышева – наша главная звезда в этом виде спорта принесла Казахстану еще одну медаль высшей пробы. В финале соревнований она опередила спортсменок из России и Австрии.

А это золотой прыжок нашего фристайлиста Дмитрия Рейхерда. Этой попыткой он оставил позади россиянина и еще одного казахстанца Павла Колмакова, завоевавшего бронзу.

Дмитрий Рейхерд, чемпион Универсиады-2017

- Я очень рад, что взял сегодня «золото» Универсиады. Посвящаю свою победу всем казахстанцам, своей семье и близким.

Павел Колмаков, бронзовый призер Универсиады-2017

- Не совсем доволен результатом, но доволен в общем соревнованиями.

Марат Токмагамбет, корреспондент

- 4 соревновательный день Универсиады для Казахстана пока самый удачный. Посмотрим, какими будут следующие. Завтра наши биатлонисты и фристайлисты, надеемся, снова порадуют болельщиков. Хорошие шансы и у конькобежцев, которые намерены реабилитироваться после неудачного старта.

Автор: Марат Токмагамбет, оператор: Батырбек Гадильбеков.

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