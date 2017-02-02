Дополнительные билеты на Универсиаду-2017 поступили в продажу

А эти места как раз и были предназначены для спортсменов, журналистов и представителей FISU. Теперь же 90 процентов забронированных билетов передали в свободную продажу.

Вадим Дергачев, руководитель департамента билетирования дирекции Универсиады-2017

- Спрос у нас сейчас гораздо выше предложения. То есть эти места закончатся очень быстро. Нам разрешили пойти на беспрецедентные меры – мы вводим так называемый «тикет-дэй» перед соревнованием. То есть на те соревнования, на которые билеты проданы полностью, мы вводим входные билеты. То есть билеты можно купить без предоставления места. Это то, что можно купить, по ним зайти и стоять. Даже эти билеты – они тоже не бесконечны.

Всего до сегодняшнего дня было продано 184 тысячи билетов. До этого момента в Казахстане столько проходных документов не продавала ни на одно мероприятие. А полиция тем временем уже выявила незаконную перепродажу билетов. Только за последние два дня были задержаны 8 человек, у которых изъяли 500 билетов. Чтобы исключить спекуляцию, в департаменте билетирования ввели ограничение: теперь одному человкеку может быть продано только 5 билетов, а не 8 как раньше.

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