Денис Тен выиграл короткую программу на Универсиаде в Алматы

Денис Тен набрал 94.91 балла, значительно опередив японца Кэйдзи Танаку (89.05) и россиянина Артура Дмитриева (87.18). Другой казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев за свое выступление набрал 68.25 баллов и стал 11-м, также пробившись в произвольную программу, которая состоится 4 февраля и начнется в 17:00 по времени Астаны. Еще один представитель Казахстана Артур Панихин с результатом 54.11 балла стал 28-м и не смог квалифицироваться в произвольную программу.

После своего выступление Рахимгалиев рассказал о том, что он впервые с 2014 года вышел из тени. Фигурист признался, что рад чистому прокату программы. В свою очередь Тен надеется, что оправдал надежды первого дня, а также заявил, что завтра программа будет еще лучше. Видео выступлений казахстанских фигуристов в короткой программе можно посмотреть здесь.

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