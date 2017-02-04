Том Леффлер раскрыл имена соперников Головкина на бои в сентябре и декабре

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер раскрыл имена возможных соперников на бои в сентябре и декабре.

По его словам, на осенний поединок в качестве оппонента они рассматривают не только мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, но и другого боксера из Мексики Хулио Сезара-Чавеса-младшего, которым предстоит провести очный поединок в мае этого. А в декабре Головкин может встретиться с пуэрториканцем Мигелем Котто.

«Мы пытались организовать бой с Чавесом два года назад. Головкин бы поднялся в 168 фунтов, но тогда у нас возникли проблемы с контрактом Чавеса и поединок не состоялся. Я думаю, кто бы ни выиграл в этом бою - Чавес или «Канело», и если Головкин победит Джейкобса, то из это выйдет большой поединок. А если Чавес победит Альвареса, то он поднимется на вершину бокса. Так что бой Головкина с любым из этих парней был бы очень большим.

Я думаю, что сейчас «Канело» больше Головкина. Люди говорили, что он слищком мал для Геннадия, но теперь дерется в суперсреднем весе. Я должен отметить, что в переговорах Gplden Boy мы никогда не затрагивали тему весовой категории. Бой будет в 160 фунтах. Но опять же, Головкин и Абель Санчес на 100 процентов сосредоточены на Джейкобсе. Головкина ожидает самое серьезное испытание в его карьере.

Моя работа состоит в том, чтобы смотреть наперед и делать большие бои. Победитель Чавес - «Канело» устоит потрясающий бой с Головкиным. «Канело» является одним из наиболее востребованных боксеров в мире. Но я знаю, что Чавес хочет разрушить его планы, как и Джейкобс Головкина. Если Геннадий и «Канело» победят, то Головкин собирается разрушить планы «Канело» относительно боя с Мигелем Котто. Возможно, в декабре Головкин встретится с Котто», - заявил Леффлер в интервью IBF TV.

Добавим, что Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему предстоит провести защиту титулов против Джейкобса. Всего в 2017 году казахстанский боксер планирует провести четыре боя, один из которых летом.

Источник: vesti.kz

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