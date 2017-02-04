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Руди Эрнандес: Головкин один из лучших боксеров в мире!

  • 04.02.2017 20:27
Руди Эрнандес: Головкин один из лучших боксеров в мире! Фото: inquisitr.com

Американский тренер мексиканского происхождения Руди Эрнандес высказал свое мнение о казахстанском боксере Геннадии Головкине, владеющем титулами чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

- Головкин - зверь. Думаю, он один из лучших боксеров в мире. Люди не отдают ему должное, а видят только негатив. Думаю, Головкин завершит карьеру года через четыре-пять, но по каким-либо причинам его не будут считать одним из лучших.

Но кого еще избегали так часто, как его? Все говорят, что они великие, но никто при этом не хочет с ним драться. Я считаю, Головкин в свое время побил бы и Марвина Хаглера. Причем побил в прямом смысле. Он сломал бы его к четвертому-шестому раунду, заявил Эрнандес в интервью iFL TV.

Ранее свое уважение Головкину высказал известный российский промоутер Владимир Хрюнов. 

- Я бы с удовольствием поехал в Казахстан на бой Геннадия Головкина. Желаю ему удачи в бою с Дэниэлом Джейкобсом. Геннадий - настоящий герой у себя на родине. И я желаю России появления своего такого же героя, сказал он. 

Экс-чемпион мира во втором среднем весе, ныне телекомментатор на британских вечерах бокса Карл Фроч также считает, что Головкин заслужил уважение и от боксеров, и от критиков.

Источник: vesti.kz 

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