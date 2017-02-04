Денис Тен принес Казахстану десятое «золото» на Универсиаде-2017

Денис Тен лидировал по итогам короткой программы с результатом 94,91 балла. За произвольную судьи выставили казахстанцу 172, 06 балла. По сумме двух программ Тен набрал 266,97 балла и занял первое место.
«Серебро» досталось японцу Кэйдзи Танаке (252,09), а «бронза» - Александру Майорову из Швеции (246,56).
Другой казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев, ставший 11-м в произвольной программе (68,25 балла), занял в итоге 12-е место с результатом 204,23 балла.
Таким образом, в копилке сборной Казахстана стало десять золотых, две серебряные и девять бронзовых наград.
Источник: vesti.kzНашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter