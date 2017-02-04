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Денис Тен принес Казахстану десятое «золото» на Универсиаде-2017

  • 04.02.2017 21:12
Денис Тен принес Казахстану десятое «золото» на Универсиаде-2017

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен выиграл «золото» на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алматы.

Денис Тен лидировал по итогам короткой программы с результатом 94,91 балла. За произвольную судьи выставили казахстанцу 172, 06 балла. По сумме двух программ Тен набрал 266,97 балла и занял первое место.

«Серебро» досталось японцу Кэйдзи Танаке (252,09), а «бронза» - Александру Майорову из Швеции (246,56).

Другой казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев, ставший 11-м в произвольной программе (68,25 балла), занял в итоге 12-е место с результатом 204,23 балла. 

Таким образом, в копилке сборной Казахстана стало десять золотых, две серебряные и девять бронзовых наград.

Источник: vesti.kz

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