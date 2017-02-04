Юлия Путинцева впервые в карьере вышла в финал WTA

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла в финал турнира серии WTA St Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

В полуфинале соревнований Юлия Путинцева обыграла Доминику Цибулкову из Словакии со счетом 3:6, 6:4, 6:4. На корте соперницы провели 2 часа 20 минут. Путинцева пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. Цибулкова подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейков.

Стоит отметить, что 27-летняя Цибулкова является пятой ракеткой мира, а на данном турнире была посеяна под вторым номером. 22-летняя Путинцева располагается на 34-м месте в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Благодаря этой победе Путинцева впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA в одиночном разряде. В финале турнира, который состоится завтра, 5 февраля, казахстанская теннисистка встретится с француженкой Кристиной Младенович. В полуфинале Младенович нанесла поражение россиянке Наталье Вихлянцевой.

Напомним, что в четвертьфинале Путинцева также в трех сетах обыграла третью сеянную - россиянку Светлану Кузнецову - 6:3, 6:7, 7:5. 31-летняя Кузнецова, за плечами которой две победы на турнирах «Большого шлема» (US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009), сейчас является восьмой ракеткой мира.

Источник: vesti.kz

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