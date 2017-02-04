«Астана Арланс» стартовал с победы в новом сезоне WSB

Казахстанский клуб «Астана Арланс» стартовал в новом сезоне Всемирной серии бокса (WSB) с победы.

Первым соперником арланов выступила российская команда Patriot Boxing Team. Матчевая встреча прошла 4 февраля в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба.

Открывал матчевую встречу поединок в весовой категории до 49 килограммов между Батором Сагалуевым и Темиртасом Жусуповым. По итогам пяти раундов победу раздельным решением судей одержал российский боксер.

Во втором бою Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов) сумел сравнять счет, победив единогласным решением Артема Хотенова.

В весовой категории до 64 килограммов Радмир Абдурахманов взял верх над Дильмуратом Мижитовым и вновь вывел российскую команду вперед.

Затем на ринг вышли Раджаб Раджабов и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов). В этом поединке казахстанский одержал уверенную победу, отправив соперника в нокдаун в четвертом раунде, тем самым восстановил равновесие.

В решающем бою в весе до 91 килограмма встречались Илья Квасников и Антон Пинчук. В этом противостоянии судьи отдали победу боксеру «Астана Арланс», а вместе с ней и победу во всей встрече.

Добавим, что соперниками «Астана Арланс» в группе также являются клубы «Чайна Драконс» (Китай) и «Узбек Тайгерс» (Узбекистан).

Источник: vesti.kz

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