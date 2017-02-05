Казахстанские биатлонисты упустили «золото» в смешанной эстафете на Универсиаде-2017

Сборная Казахстана по биатлону завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете на зимней Универсиаде в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первой на дистанцию ушла Галина Вишневская, допустившая в итоге три промаха, но опередившая конкуренток на 30 секунд. Следом за ней стартовала Дарья Усанова, отстрелявшая на ноль и увеличившая отрыв до одной минуты 20 секунд.

Третьим на дистанцию от Казахстана ушел Василий Подкорытов, который на первом же огневом рубеже допустил четыре промаха и отправился на штрафной круг. Вторую стрельбу казахстанец завершил с одним промахом, но в итоге преимущество на командой России сократилось до 15-ти секунд.

Завершать эстафету от Казахстана вышел Антон Пантов, пришедший на первый огневой рубеж вместе с российским биатлонистом Сергеем Корыстылевом. В итоге оба отстреляли на ноль. А вот на втором огневом рубеже россиянин допустил одни промах, а казахстанец - два.

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