USD/KZT 322,15
EUR/KZT 350,60
RUB/KZT 5,38
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

«Барыс» обыграл рижское «Динамо» и одержал 30-ю победу в КХЛ

  • 05.02.2017 19:20
«Барыс» обыграл рижское «Динамо» и одержал 30-ю победу в КХЛ Фото: vesti.kz

Хоккеисты «Барыса» победили рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 5 февраля, в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.

Единственную шайбу «Барыс» забросил в большинстве на 13-й минуте. Комбинацию с участием нападающих Мартена Сен-Пьера и Найджела Доус дальним броском завершил защитник Кевин Даллмэн.

В начале второго периода «Барыс» еще раз поразил ворота «Динамо», однако судьи отменили гол капитана Брэндона Боченски на 21-й минуте из-за нарушения правил.

Эта победа стала для «Барыса» 30-й в сезоне и 25-й в основное время. С 87 очками астанинский клуб находится на пятом месте в Восточной конференции. В свою очередь рижское «Динамо», потерпевшее 39-е поражение, идет на последней, 14-й строчке, таблицы Запада.

Следующий матч «Барыс» проведет 14 февраля, когда дома примет «Сибирь». Затем астанинцы на своей площадке встретятся с новокузнецким «Металлургом» и «Авангардом», а завершится регулярный сезон 18 февраля.

Источник: vesti.kz

 

 

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Календарь

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.