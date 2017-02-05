«Барыс» обыграл рижское «Динамо» и одержал 30-ю победу в КХЛ

Игра проходила сегодня, 5 февраля, в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.

Единственную шайбу «Барыс» забросил в большинстве на 13-й минуте. Комбинацию с участием нападающих Мартена Сен-Пьера и Найджела Доус дальним броском завершил защитник Кевин Даллмэн.

В начале второго периода «Барыс» еще раз поразил ворота «Динамо», однако судьи отменили гол капитана Брэндона Боченски на 21-й минуте из-за нарушения правил.

Эта победа стала для «Барыса» 30-й в сезоне и 25-й в основное время. С 87 очками астанинский клуб находится на пятом месте в Восточной конференции. В свою очередь рижское «Динамо», потерпевшее 39-е поражение, идет на последней, 14-й строчке, таблицы Запада.

Следующий матч «Барыс» проведет 14 февраля, когда дома примет «Сибирь». Затем астанинцы на своей площадке встретятся с новокузнецким «Металлургом» и «Авангардом», а завершится регулярный сезон 18 февраля.

Источник: vesti.kz

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