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Универсиада-2017: анонс на 6 февраля

  • 06.02.2017 09:06
Универсиада-2017: анонс на 6 февраля

Сегодня в Алматы ожидается интересный, насыщенный день для любителей спорта.

Так, 6 февраля пройдет в «Алматы Арене» в 16:00 пройдут игры за бронзовую медаль среди женских и мужских команд по керлингу. «Бронзу» и «золото» разыграют по хоккею с шайбой во Дворце спорта им. Балуана Шолака женские команды в 16:30 и 20:00 соответственно.

На «Шымбулаке» запланированы состязания в таком зрелищном виде спорта, как слалом (в 10:00 и 13:00). Также пройдут соревнования по биатлону, лыжным гонкам, лыжному фристайлу, конькобежному спорту.

Источник: Казинформ

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