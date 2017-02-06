Крис Юбенк-младший: Головкин в моем хит-листе

Новоиспеченный чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британский боксер Крис Юбенк-младший (24-1, 19 КО) назвал имена боксеров, с которыми бы он хотел провести свой следующий бой.

- Я - чемпион. Я новый парень на районе и иду за всеми. ДиГейл, Сондерс и Головкин - все эти имена в моем хит-листе. Теперь у меня есть билет, чтобы преследовать этих ребят. ДиГейл, давай сделаем это. Больше нет места оправданиям, я здесь и я теперь чемпион. Я хочу весь набор твоих зубов и твой титул.

Я готов, я вернусь в зал завтра и не буду прятаться. Раньше мне твердили, что я не могу бросать вызов этим боксерам, потому что они чемпионы, а я - нет. Теперь у меня есть на это право. Эти бои можно устроить. Все, что требуется от этих ребят, сказать: «Поехали». Так что посмотрим, кто из них настоящий мужик, чтобы выйти против меня, заявил Юбенк-младший в интервью iFL TV.

Напомним, Юбенк-младший завоевал титул IBO в минувшие выходные в Лондоне, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину.

Источник: vesti.kz

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter