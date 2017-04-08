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Фируза Шарипова за 54 секунды нокаутировала соперницу

  • 08.04.2017 10:30
Фируза Шарипова за 54 секунды нокаутировала соперницу Фото: vesti.kz

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова одержала победу техническим нокаутом над россиянкой Викторией Котовой, передает Vesti.kz.

Рейтинговый поединок проходил 7 апреля в Москве и завершился уже  на 54-й секунде первого раунда. После того, как Шарипова отправила соперницу в нокдаун, рефери остановил бой. В итоге казахстанка одержала самую быструю победу в своей карьере, а Котова дебютировала в профи с поражения.

Для Шариповой эта победа стала четвертой в карьере и второй нокаутом - также у казахстанки одно поражение, которое ей нанесла серебряная призерка Олимпиады-2012 Софья Очигава из Росссии. 

Команда Шариповой неоднократно заявляла, что ставит перед собой самые высокие цели и планирует в ближайшее время выйти на титул чемпионки мира по одной из ведущих версий. До этого боя Шарипова занимала 29-ю строчку в мировом рейтинге по версии авторитетного портала BoxRec.

 
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