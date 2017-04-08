Казахстанский боксер Ахмедов выиграл «золото» на Кубке Короля в Тайланде - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
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Казахстанский боксер Ахмедов выиграл «золото» на Кубке Короля в Тайланде

  • 08.04.2017 15:26
Казахстанский боксер Ахмедов выиграл «золото» на Кубке Короля в Тайланде Фото: vesti.kz

В Бангкоке завершился международный турнир по боксу, также известный как Кубок Короля. На нем Казахстан представляли семь казахстанских боксеров, передает vesti.kz.

Из 18 стран, которые отправили свои команды на турнир, самыми сильными соперниками для казахстанцев оказались кубинцы и представители Узбекистана. До полуфинала дошли лишь трое наших боксеров  - Азат Махметов (52 килограмма), Ерик Альжанов (75 килограммов) и Садриддин Ахмедов (69 килограммов). Махметов и Альжанов в полуфинале встречались с кубинцами, проиграли и в итоге получили бронзовые медали турнира.

Садриддин Ахмедов, чемпион мира по боксу среди молодежи 2016 года, в полуфинале одолел филиппинца Жоэля Бахо. В финале ему предстоял многообещающий поединок с узбекским боксером, серебряным призером Олимпиады - в Рио он проиграл лишь Данияру Елеусинову - Шахрамом Гиясовым. Но поединок, который мог быть зрелищным, не состоялся - Гиясов отказался от боя. Садриддин Ахмедов стал чемпионом тайского турнира.

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