Казахстанский боксер Ахмедов выиграл «золото» на Кубке Короля в Тайланде

В Бангкоке завершился международный турнир по боксу, также известный как Кубок Короля. На нем Казахстан представляли семь казахстанских боксеров, передает vesti.kz .

Из 18 стран, которые отправили свои команды на турнир, самыми сильными соперниками для казахстанцев оказались кубинцы и представители Узбекистана. До полуфинала дошли лишь трое наших боксеров - Азат Махметов (52 килограмма), Ерик Альжанов (75 килограммов) и Садриддин Ахмедов (69 килограммов). Махметов и Альжанов в полуфинале встречались с кубинцами, проиграли и в итоге получили бронзовые медали турнира.

Садриддин Ахмедов, чемпион мира по боксу среди молодежи 2016 года, в полуфинале одолел филиппинца Жоэля Бахо. В финале ему предстоял многообещающий поединок с узбекским боксером, серебряным призером Олимпиады - в Рио он проиграл лишь Данияру Елеусинову - Шахрамом Гиясовым. Но поединок, который мог быть зрелищным, не состоялся - Гиясов отказался от боя. Садриддин Ахмедов стал чемпионом тайского турнира.